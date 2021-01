2ème dimanche de l'Épiphanie (N°19)

En ce début d’année, je vous renouvelle tous mes bons voeux. Que la musique vous accompagne tout au long de vos journées. Qu’elle soit source de paix et de bonheur !

1. Choral de Bach « In dir est Freude »( En toi est la joie )BWV 615, le choral n° 17 de l’Orgelbüchlein, par Bernard Foccroule sur l’orgue Schott de l’Eglise de l’abbaye de Muri en Suisse.

2. la sixième et dernière cantate de l’ oratorio de Noël BWV 248 de Jean Sébastien Bach :« Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben »

(Seigneur, lorsque nos ennemis orgueilleux enragent) par le Dunedin Consort dirigé par Jonh Butt

3. Extrait de l' Orgelbüchlein :Das alte Jahr vergangen ist ( La vielle année est bien partie) par Bernard Foccroule sur l’orgue Schott de l’Eglise de l’abbaye de Muri en Suisse.

4. La marche des rois

la version traditionnelle

Avec Les Petits Chanteurs de Nantes sous la direction de Catherine Metayer avec à l'orgue François Henri Houbart en l’Eglise ste Jeanne d’Arc de Gien, dans le Loiret.

Une version différente dans un arrangement de Patrice Libes pour choeur d’enfants, hautbois, clarinette et basson

5. le final de l’ Oratorio de Noël de Camille saint Saens : choeur final "Tollite Hostias" ( apportez des offrandes)

Ecoutons le choeur de la Croix de Dresde sous la direction de Martin G_Fläming

6. le motet : "Videntes Stellam" : ils ont vu l’étoile d' Orlando di Lasso par Le choeur de Kings’ college sous la direction de Stephen Cleobury

le même motet de Francis Poulenc par Le choeur de Kings’ college sous la direction de Stephen Cleobury

Bonne écoute !