Cette semaine nous vous présentons le 33 ème festival Jazz en Touraine du 12 au 22 septembre à Montlouis sur Loire et dans les 16 communes associées. Pour en parler nous recevons le directeur et le programmateur de Jazz En Touraine : Boris Kurtz.

En tout 53 concerts sont programmés en 10 jours dans le IN et le OFF avec notamment Rhoda Scott, Scott Hamilton, Sarah Mc Kenzie, Lura, Thomas Dutronc et Lisa Simone.