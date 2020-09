34ème Festival Jazz en Touraine du 17 au 20 septembre

Cette semaine nous vous présentons le 34 ème festival Jazz en Touraine du 17 au 20 septembre à Montlouis sur Loire et dans les 14 communes associées. Pour en parler nous recevons son directeur et son programmateur : Boris Kurtz.

En tout 28 concerts sont programmés en 4 jours dans le IN et le OFF avec notamment Manu Katché, Sara Dowling, Stochelo Rosenberg, Mae Defays et Sly Johnson.

jazzentouraine.com