Cette semaine nous vous proposons d'en savoir plus sur la 3ème édition des Goûters et Dîners du patrimoine en nord Touraine qui s'ouvrent le 27 juin au sein de la Communauté de Communes Gâtines et Choisille - Pays de Racan.

L'occasion de profiter d'un temps de partage et de découverte artistique dans des lieux d'exeptions habituellement fermés aux visiteurs.

Pour nous dévoiler le programme nous recevons Mélodie Lhuillery, chargée de développement touristique auprès de la Communauté de Communes Gâtines et Choisille - Pays de Racan.



gatine-racan.fr