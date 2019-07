"40" : le grand retour des Stray Cats !

2019 marque les 40 ans des Stray Cats, le fameux trio formé par Brian Setzer (guitare, chant), Lee Rocker (contrebasse) et Slim Jim Phantom (batterie).



Ils ont marqué de leur empreinte le (bref) renouveau de ce style au début des années 80

Matt et Stan, vous avaient d'ailleurs parlé de cette vague dans un épisode des 24min du Rock, à retrouver sur la page facebook de l'émission !

Revenons à nos "chats errants", qui à l'occasion de ces 40 "boogies", ont décidé d’enregistrer un nouvel album et de repartir sur la route!

Tout simplement intitulé «40», voici leur nouveau disque, que l’on espérait depuis 26 ans, il va offrir à l’auditeur tout ce qu’il peut attendre des Stray Cats: du pur Rock & Roll!

«40» a été enregistré fin 2018 aux Blackbird Studios à Nashville, peu de temps après que le groupe ait donné 4 concerts archi complets à Las Vegas et au Pacific Amphitheatre de Costa Mesa en Californie.

Si jamais le coeur vous dit de les voir en concert, en France ils feront un seul et unique passage ! Et ne perdez pas de temps,

car c'est ce samedi 13 juillet, à Aix-les-Bains, dans le cadre du festival Musilac...

C'est parti pour une pure tranche d'Amérique des 50's ! Sortez votre plus belle Chevrolet Bel Air 57'décapotable, montez le son, prenez la première national qui vous emmène vers le sud et laissez vous porter par ce premier extrait.

Voici "Rock it off" des Stray Cats.