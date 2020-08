42e Festival de Fénétrange en Moselle, Destination Vienne-Budapest.

The show must go on ! Le 42e Festival de Fénétrange en Moselle a su composer avec la covid 19 et se déroulera comme prévu en septembre 2020. Un festival de fin d'été qui invite au voyage à travers sa thématique Vienne-Budapest. Benoît Piatkowski, président du festival et maire de la commune, nous invite à écouter quelques artistes présents cette année et nous invite à voyager dans l'histoire du festival.