Les fêtes de fin d’année permettent aux scènes parisiennes de proposer aux spectateurs l’un des « tubes » de la comédie musicale américaine qui, une fois de plus exploite le thème du « théâtre dans le théâtre ». On assiste, en effet, à la création in situ d’un spectacle devant être donné à Broadway. 42th street a été adaptée pour la scène du film de Lyod Bacon produit par la Warner. C’est un « backstage musical » qui ouvre aux spectateurs les coulisses du théâtre et la vie, souvent difficile, des artistes de cette époque. Nous suivons le parcours d’une jeune chanteuse venue de la province américaine qui doit faire sa place dans ce milieu sans pitié. Julian Marsh, le metteur en scène, remarque sa beauté et son talent mais il doit satisfaire aux exigences de son producteur qui promeut sa protégée Dorothy Brock qui, finalement, lui laissera la place.