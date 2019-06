50 oeuvres 50 compositeurs CD1 des Percussions de Treffort

Les Percussions de Treffort rassemblent des musiciens professionnels, pour certains en situation de handicap. Depuis 40 ans, ils ont pris une place originale dans le paysage musical et sont reconnus dans les milieux artistiques en France et à l’étranger.



Un coffret de 8 cd permettra de revisiter 50 de leurs oeuvres. Présentation du 1er album dans cette émission

invités : Alain Goudard directeur musical, Mathieu Convert et Christian Seux musiciens

CD disponible auprès de résonnance contemporaine

http://www.resonancecontemporaine.org