Ludivine Boissineau, chargée de développement culturel au sein de

l' association B2X nous présente la 6ème édition de Beaux Lieux , des créations contemporaines à voir dans le paysage entre Beaulieu les Loches et Loches et c'est du 1er juin au 31 octobre.

Une 6 ème édition sur le thème de l'eau et la nature.