873ème "Fous de Folk", en mini format

La belle CLARISSE LAVANANT pour débuter notre " mini émission " , la 873 ème néanmoins :)

Son tout dernier album que l'on vous fait découvrir depuis dimanche dernier , DE KEROUZE A OUESSANT , avec ce titre : KAN AR YEZH . Début du voyage ...

Continuons à découvrir le dernier album de GILLES SERVAT : A CORDES DEPLOYEES avec : JE DORS EN BRETAGNE CE SOIR . " Le galop fou du vent salé , sur l'infini des monts d'ARREE "

Et maintenant une petite valse avec un de nos groupes chouchou : ESQUISSE . Album de 2007 : eSQUISSE LIVE , MUSE de FRANCOIS BADEAU ( accordéon diatonique ) accompagné de THOMAS BADEAU ( clarinette ) , GWELTAZ HERVE ( sax ) et PIERRE LE NORMAND ( batterie) : ça valse !

Retrouvons un duo de choc bien connu en Bretagne et ailleurs : ETIENNE GRANDJEAN et SOIG SIBERIL . Album LA TEMPETE ( 2016 ) : " La complicité retrouvée de deux orfèvres a généré un enregistrement d'une rare finesse . Les guitares de SOIG SIBERIL enveloppent et complètent de leurs harmonies subtiles les mélodies de l'accordéon tendre et joyeux d'ETIENNE GRANDJEAN qui prend un plaisir malicieux à entamer quelques chansons aux refrains teintés d'une gaillarde ironie . " ( livret CD ) Ecoutez : CHAUFFE MARZELLE ! ( rond de st Vincent )

Pour finir notre tour de Bretagne , YOUN KAMM avec le BAGAD DE PENN AR BED ( le bagad du bout du monde ) : YOUN KAMM à la trompette , ses musiciens , le bagad , du chant , du son , ... explosion musicale garantie , avec AR VOSENN

Le voyage continue par un passage en ECOSSE rencontrer le groupe SKIPINNISH à travers son album WESTERN - OCEAN ( 2014 ) Ecoutons WALKING ON THE WAVES

Direction le JAPON ! Groupe rencontré lors du Festival Interceltique de Lorient en 2018 : HARMONICA CREAMS et son album SEREOTYPE : EL VERANO pour vous .

Un p'tit passage par le QUEBEC pour terminer notre mini émission avec nos amis de ZIGUE et leur album HIVERNAGES : CLAUDE METHE , DANA WHITTLE et AIME METHE . Ils sont d'ailleurs venu jouer en live dans nos studios il y a deux ans . CLAUDE nous chante ici : TRICOT DE MURMURES

Bonne écoute et à dimanche prochain !

VALERIE et YVES .