874 ème émission de FDF encore des bons morceaux qui chatouillent vos oreilles!

Les soeurs GOADEC : 3 femmes , 3 soeurs , 3 chanteuses bretonnes : ROLAND BECKER transporte le lecteur dans le siècle passé avec son ouvrage ( 330 pages ) dédié à ces 3 femmes : Comment 3 soeurs du centre de la BRETAGNE sont devenues des chanteuses mythiques . Nous l'écouterons dans notre interview réalisé cet été à MUZILLAC . Et oui ! Un peu de littérature dans cette 874 ème émission . Bien sur : tout en musique : nous débutons avec nos deux nouveautés du moment que l'on continue à découvrir : GILLES SERVAT et son album A CORDES DEPLOYEES avec cette chanson ( d'actualité .... ) CHEVAL AUX YEUX DE PRUNE et CLARISSE LAVANANT , album DE KEROUZE A OUESSANT , avec : MARIE-JEANNE-GABRIELLE , une chanson de LOUIS CAPART : l'histoire des habitants de cette belle ile de SEIN .

ARNAUD CIAPOLINO , flûtiste réputé et ROLAND CONQ à la guitare , pour une ridée / reel . Issu de l'album ER ARBENN DE ... ( 2011 ) Invité au violon : ALASDAIR WHITE " La rencontre avec ALASDAIR après l'année de l'ECOSSE au Festival Interceltique de Lorient en 2007 , le répertoir d'ALASDAIN fût une source d'inspiration pour l'enregistrement de notre 1 er album et ... de sessions bretonnes en sessions écossaises , nous nous sommes réunis autour d'une musique et passion partagée . " (livret CD )

Direction LORIENT pour finir ce petit tour en Bretagne avec le groupe LES VRILLES et leur dernier album " ROCK CELTIQUE " . Le morceau : CAP LORIENT , sur une musique et des paroles de notre ami JEREMY SIMON . Invité ici : le choeur KTEMA d'HENNEBONT et une partie des KISSBANKERS .

L'ECOSSE nous invite à découvrir en live le groupe PEATBOG FAERIES avec JAKES ON A PLANE . Album LIVE @ 25 . Super band de 6 musiciens plus que talentueux ! On aime ^^

Et si on passait par la belgique , Hé oui ! Il y a aussi de très bons groupes chez nos amis frontaliers . 7 musiciens de GAND : le groupe OLD SALT , avec leur album COMMONS et le morceau CHEROKEE TRAIL ;

Leur musique est influencée par la NOUVELLE - ORLEANS , les états du NORD des USA et les musiques européennes . Vaste étendue !

Un pieds en ASTURIE avec CALTENER , album de la BANDA GAITAS FONTE FUECARA . La Bretagne a ses bagadoù et l'Asturie ses banda gaitas . ( orchestre breton / orchestre asturien ) .

LE BAL BROTTO LOPEZ : duo CYRILLE BROTTO : accordéon diatonique et GUILLAUME LOPEZ chant , flûte et cornemuse des LANDES de GASCOGNE . Ecoutons ici ADIU MILADU ( scottish ) . Musique d'Occitanie .

Dernière escale au QUEBEC avec MAGASIN GENERAL : musique traditionnelle et chansons du Québec . Le duo : SYLVIE BRIDAY ET STEVE NORMANDIN . Dansons une belle valse pour terminer notre émission de ce dimanche .

