875 Dimanches 100% CELTIC , merci à vous d'être toujours à l'écoute !

Ouvrez les écoutilles ! Nos amis les SONERIEN - DU sortent leur dernier clip officiel sur You Tube avec leur scottish Les Terres Neuvas , issu de leur dernier album. Allez jetez un oeil et nous on va les écouter :)

On entame notre 875 ème émission avec toujours nos deux " guest stars " du moment : GILLES SERVAT avec son album A cordes déployées et cette chanson : L'hirondelle revenue et CLARISSE LAVANANT , De KEROUZE à OUESSANT , qui sur un air traditionnel nous interprète J'avais 5 enfants . Ode à la réunification du Pays Breton .

Direction chez nos amis belges : une belle découverte pour nous avec le duo NARAGONIA et son tout dernier et 8 ème album : SILENTSKI qui sortira le 30 octobre prochain . PASCAL RUBENS à l'accordéon diatonique / violon / chant et TOON VAN MIERLO cornemuse / accordéon diatonique . Ils nous interprètent : Gozar ( scottish ) .

Restons en Belgique avec cette fois-çi un trio : les 3 frères DHOORE et leur album AUGUST : " Au cours du 18 ème siècle les pêcheurs flamands traversaient les océans pendant 6 mois de l'année , bravant les dangers de la mer , les tempêtes , le froid glacial , pour ramener leur pêche à leurs familles . Du respect pour tous ceux qui rentraient vivants de ces campagnes . Un de ces pêcheurs nomé AUGUST prit sa retraite au bout de 33 ans en mer , sans avoir jamais baissé les bras . Son histoire nous fait réaliser quelle chance nous avons de faire ce que nous aimons le plus : jouer de la musique ." Le morceau choisi : Poldervuur .

Retour en Bretagne avec un groupe de pop - rock français originaire de Paris : STONE AGE . Son concept : mélanger des instruments traditionnels , celtiques essentiellement bretons , avec des arrangements contemporains rock ou électronique . Tour à tour futuriste , dansants , planants , oniriques ou méditatifs . Album : TOTEM D'ARMORIQUE ( 2007 ) avec : L'homme de pierre .

Retrouvons notre regrété ami YANN-FANCH KEMENER et ERIC MENNETEAU avec l'histoire d'un tailleur . Issu de l'album VIVE LA LIBERTE . Chants à danser , mélodies et marches du Centre Bretagne . Ici une suite à danser fisel : Ar c'hemener . Ce chant du kemener est surtout très répandu dans la région de Poullaouen . Cette variante m'a été apprise à Canihuel . L'air simple est de JEAN - MARIE YOUDEC de Plounevez - Quintin . " Quand le tailleur venait travailler chez moi , quand il arrivait il était midi , pour lui c'était bon matin , je le voyais venir à petits pas , tranquille dans la cour , son sac sur le dos et comptant ses aiguilles ...."

Place au BAGAD CAP CAVAL et son album TAN DE'I ( allons - y ) ( 2016 )

Le bagad CAP CAVAL met à l'honneur un répertoire de fin de terre . De l'énergie et de l'émotion pour un voyage magique et captivant , le long de la façade Ouest de l'Europe . (suite de tours)

Nos amis de TITOM , et leur album KEN HA KEN : ils nous entrainent dans un An Dro et nos amis de TRIBAL JAZE nous régalent avec cet air : 13 à la douzaine .

Retrouvons nos cannailles de Korrigans : KAILH A GORRION , un des album du groupe WIPIDOUP : contes et comptines , danses et dits inédits du Pays Vannetais pour grands et petits . C'est parti pour l'hanter dro des 4 fantastiques : Hanter dro ar pevar moliac'hus : PIERRICK TARDIVEL , REGIS HUIBAN , GILDAS LE BUHE et PHILIPPE GLOAGUEN .

Nous terminons notre dimanche avec nos amis du Québec : LES CUILLERES A CARREAUX et leur album DANS BARATTE BEURRE , pour un reel : Le reel des sorcières .

Merci de nous écouter et à dimanche prochain !

Valérie et Yves