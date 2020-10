876 ème de FDF 100% Celtic....encore une belle aventure en votre compagnie !

DIDIER SQUIBAN , notre ami pianiste breton de longue date , vous présente YDILL son tout dernier album sorti le 9 octobre 2020 : " YDILL : rencontre éphémère de jeunesse et sans conséquences . Ce disque représente pour moi tout le contraire ! Chaque rencontre est importante, durable et conséquente " Un album pour découvrir les collaborations ( 16 musiciens ) qui ont contribué à façonner l'univers de DIDIER SQUIBAN , avec des duos ou trios . Découvrons EUSSA , avec KRISTEN NOGUES ( harpe ) et JEAN CHEVALIER (sax soprane / batterie )

Bienvenue dans cette 876 ème émission de FOUS DE FOLK !

Continuons à présent la découverte de ce groupe belge NARAGONIA et leur 8 ème album qui sort le 30 octobre 2020 : SILENTSKI . Ecoutons : DE 2 KONTJES ( valse ) . " SILENTSKI : une ode au silence qu'il nous a été donné de vivre ces derniers mois ."

Profitons encore de nos 2 artistes GILLES SERVAT album A CORDES DEPLOYEES avec cette chanson : PRINTEMPS et CLARISSE LAVANANT , album DE KEROUZE A OUESSANT , qui nous interprète une chanson de MANNICK : JE CONNAIS LES BATEAUX

Le voyage continue avec ce très chouette duo belge FLORIAN DE SCHEPPER ( guitarre/bouzouki/percu ) et ANOUK SANCZUK (violon/alto) . Leur album : PORT DE TAIPANA avec LOCHTINGE SUITE

On s'arrête en ASTURIE le temps d'écouter le duo TEJEDOR , avec ce morceau : MUNEIRA'L ESPIN Y CAMPIELLU , tiré de l'album POSITIVU ( 2011 ) JOSE MANUEL TEJEDOR ( gaîta) et JAVIER TEJEDOR ( accordéon/tambour ) nous font danser sur une musique pleine de soleil .

KROAZHENT ( à la croisée des chemins ) et cet album AVANCE RAPIDE (2006) Je vous propose NUIT EN CAGE : " Banlieu de Brest , 4h du matin, pour le musicien égaré, les hôtels en plastique peuvent parfois se révéler une solution de replis fort utile "

Autre groupe breton : MASK HA GAZH et leur album EXPERIENCE . Ils nous interprètent une chanson fort connue de RENAUD SECHAN : DES QUE LE VENT SOUFFLERA , à la mode MHG ^^

Restons dans les chansons de mer avec la chorale LES MARINS D'IROISE . Album LE FESTIVAL DES CHANTS DE MARINS : compilation de 2 CD éditée à l'occasion de la 10 ème édition du festival de chants de marins à PAIMPOL ( création 1989 ) . Ecoutons un traditionnel : SUR L'EAU, SUR LA RIVIERE

Mais OUI il y a un bagad à Strasbourg ! Redécouvrons le bagd KIZ AVEL ( le vent en poupe ) de Strasbourg , le seul , l'unique :) et leur album : BREI(T)ZH(EL) . " A l'origine cercle celtique en 1994, KIZ AVEL devient BAGAD KIZ AVEL et se compose aujourd'hui d'une 30 aine de sonneurs . Il souhaite s'inscrire dans le sillage des groupes novateurs , revandiquant son attachement aux racines bretonnes ; les rencontres avec les bagadoù de Brieg , Lorient, Lann Biouhé mais aussi TRI YANN , SOLDAT LOUIS et DAN AR BRAZ avec lesquels il a pu jouer auront certainement contribué à enrichir sa musique et affirmer son style original "

Ecoutons VALSE : cette valse est l'un des plus anciens morceaux du répertoire de BKA , souvenir du début de l'aventure humaine et musicale qui nous réunit depuis 1994 "

Un très vieil album de notre ami GABRIEL YACOUB : TRAD.ARR. ( 1978 ) Remontons dans le temps avec cette chanson : MON AMI,MON BEL AMI

LE BAGAD DE VANNES , MELINERION : il s'est fait connaitre lors de sa victoire en 2015 à l'émission Un incroyable Talent sur M6 . Ecoutons LE MOULINS DES LICES , direction ERWAN COURIAULT

Et nous terminerons notre émission avec le regrété MICHEL TONNERRE qui nous chante maintenant : L'OLONOIS .

Bonne écoute ^^ Valérie et Yves