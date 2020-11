878 ème émission de FDF....que le temps passe...mais toujours 100% Celtic

DIDIER SQUIBAN nous offre une belle ballade pour débuter cette 878 ème émission de F.D.F accompagné par ALAIN TREVARIN à l'accordéon , un de ses nombreux amis musiciens que l'on retrouve sur ce nouvel album : YDILL . Fermez les yeux, direction MOLENE ...

Continuons à parcourir l'album de ce super duo belge , PASCALE RUBENS et TOON VAN MIERLO , accordéon diatonique : NARAGONIA ; il nous fait valser à 5 temps sur une belle chanson LE VIOLON , hommage à un luthier de Wallonie , NOEL WARNIER : "C'est dans mon atelier qu'est ma vie, mon coeur, mon métier,Les senteurs de bois, l'érable et l'épicéa ..."

La belle CLARISSE LAVANANT, un brin nostalgique, nous chante LES PETITS CAFES, de ANNE VANDERLOVE Album ; DE KEROUZE A OUESSANT

FRANKIZ : album (2015) de nos copains SONERIEN DU : " FRANKIZ en breton signifie LIBERTE . Album en préparation lors de la période de l'attentat Charlie-Hebdo, ce titre nous semblait une évidence . Pour pouvoir conserver cette liberté de dire, écrire, chanter, dessiner ce que l'on veut quand on le veut ...FRANKIZ !!! " Ecoutons LE VIEUX CHENE : une chanson en hommage aux nombreux jeunes bretons enrôlés de force pour défendre la France lors de la guerre de 14-18, la Grande Guerre ... la fameuse "chair à canon" . Il n'était pas rare de voir revenir ces jeunes combattants estropiés quelques temps plus tard ...

3 musiciens bretons : ERWAN MENGUY, flute, YOANN AN NEDELEG, uilleann-pipes et MARTIN CHAPRON, bouzouki pour ce superbe trio : BEO (vivant) Dansons la jig ! MAD PRACTICING et TRIP TO KILLARNEY

Le duo HAMMON-MARTIN, ANNIE EBREL, AURELIEN AZAN ZIELINSKI, et l'Orchestre Symphonique de Bretagne nous content l'histoire d'un galant éconduit à cause des médisances . Mais les oiseaux du bois vont venir le consoler et lui donner ce conseil : mieux vaut vivre de l'air du temps , quitte à manger parfois des racines . Que comprenne qui pourra ! (livret cd)

Album :FEST NOZ SYMPHONIQUE , chanson : ME M'OA CHOAZET UR VESTREZ ( celle que mon coeur aime)

Restons en Bretagne avec DENEZ : album TEKNOZ PROJEKT , BIT PLINN : ça pulse !

Petit saut en Ecosse avec CALUM STEWART et son uilleann-pipes Album (2017) TALES FROM THE NORTH : " The North of Scotland is a land rich in history and legend: antiquity deeply roosted within her bold landscapes . My album inspired by my native land , the land I call home " CALUM STEWART Evadons nous avec ANGE'S SHARE

Direction Toulouse : le duo BROTTO-LOPEZ et son album HDQ (2006) nous fait valser : LOS JORNS DE MAI /SE IEU SABIDI VOLAR . Ca tourne !

Nous terminerons notre périple de ce dimanche en Bretagne avec ce fabuleux trio SILABENN et son album LOVEADENN. Sur un texte trad et une musique d'ERWAN LHERMENIER : AN DUREHUNELL (la tourterelle) . Hanter dro (danse) . YOLANDE DELAMAIRE chant, ERWAN LHERMENIER clarinette basse et JANICK MARTIN accordéon : " 3 timbres superbement façonnés qui, tout en louvoyant, s'emburelucoquent dans la transe de la danse. Trouvailles et dialogues sans cesse renouvelés, où l'ailleurs est présent au quotidien, où la création s'habille d'évidence" CHARLES QUIMBERT

GWENNYN , album BEST OF , avec NEW AN DRO .

En milieu d'émission , décrouvez le nouveau single de STONE AGE : BUBRY ROAD , dispo sur toutes les plateformes .....Musiciens : KERVADOR (MICHEL VALY) & PONKALLEC (MARC HAZON) , MARIA POPKIEWICZ : vocal , KONAN MEVEL : whistle/pibilin, LOIC BLEJEAN : uilleann-pipes , YOUEN LE BERRE : flemish pipe ... La renaissance de ce groupe mytique : affaire à suivre dans nos émissions futures !

Bonne écoute . VALERIE et YVES .