881 ème, sur la route de Noêl... HO....HO....HO

DU NOUVEAU TOUT BEAU TOUT CHAUD pour commencer notre 881 ème émission de FOUS DE FOLK avec nos amis de MEC LIR, groupe de l'Ile de MAN et leur tout nouvel album qui vient juste de sortir : LIVE WIRE . N° 1 au classement i-tunes world! Ecoutons WOODSTOCK LENNY . Avec TOMAS CALLISTER,fiddle, DAVID KILGALLON, claviers, ADAM RHODES, bouzouki et GREG BARRY, drums .

Les copains bretons de SONERIEN DU avec « un p’tit coup de gueule » : les gens des villes qui s’installent chez les gens des champs, cela peut donner quelques fois ces histoires : écoutez LES CHICANEURS, issus de l’album SEIZH !! (7) . 2012

Restons en France, avec 4 musiciens du Languedoc qui composent le groupe FOGGY BARTAS ; ils nous font voyager avec de la musique irlandaise : album FOUR COFFEES PLEASE, une suite de jig’s : THE RAMBLER’S JIGS

Elles nous viennent tout droit de Glasgow, THE FRIEL SISTERS : ANNA, flute,tin whistle,vocal, SHEILA, ullieann pipes et CLARE, fiddle . Des habituées du Festival Interceltique de Lorient, elles nous font danser sur une suite de reels .

Direction Grenoble avec cette fois ci 2 frères : le duo FRERES DE SAC : CHRISTOPHE SACCHETTINI, flûte et JEAN-LOUIS SACCHETTINI, accordéon diatonique . Album BAL FOLK … 2002 . Ils nous font tourner sur une belle valse .

On voyage toujours, pour la Belgique retrouver notre ami DIDIER LALOY et son accordéon diato, album : S-TRES (2004) : " S’il y a des projets qui se travaillent comme des orchidées, ou des semences génétiquement modifiées par les gradués d’Harvard, S-TRES est plutôt comparable à une mauvaise herbe… de celles qui pousseraient même à travers le bitume ou les pavés et que rien ne peut empêcher de voir le jour … Rencontre humaine et enchaînement naturel de « hasard » … Musique spontanée, brute, sans fioritures… Ouvrez vos oreilles à ce bouquet d’orties, de pissenlits, et à la provoquance des fleurs sauvages ! " Ecoutons : 80

Retour en Bretagne avec le groupe STARTIJENN, bien connu des danseurs, et leur album SKEUD 2015. C’est parti pour un rond de Loudia : FLAGAS TRACK

Un des « tôliers » bretons avec SOLDAT LOUIS et ses musiciens nous invite à une VALSE A L’ANCIENNE . Issu de l’album SALES GOSSES 2006 « valse à l’ancienne, danses de Vienne et que tournent et tournent les sirènes … »

Le groupe SPONTUS : ERWAN BERENGUER, YOUEN PARANTHOEN, YANN LE BOZEC et ALAN PARANTHOEN nous emmènent eux pour un AN DRO . Ca danse ce soir !

Petit retour au calme et à l’évasion à présent avec RONAN LE BARS GROUP et l’album LAMMDOUR , quand le ullieann pipes de RONAN rencontre la musique bretonne…Ecoutons MARCHE AR ROK MOND DA SOUDARD/ RONDS SON AR DISKONTEUR : "PERIG HERBERT fut le compositeur de cette marche qui trouva ses heures de gloire en tant qu’air imposé lors de concours de bagadoù de 1ère catégorie dans les années 1960 . S’en suivent 2 ronds de Loudia : j’ai intitulé le 1er : Son ar diskenteur, l’air du rebouteux . Le second est une compo du sonneur THIERRY LAHAIS "

EN passant aussi par la Lorraine avec le groupe local GROUPE SANS GAIN, album RUE FOLK DINGUE, pour une mazurka : POPAUL’S KAWA

On retrouve DIDIER SQUIBAN pour terminer, avec un ancien album : ROZBRAS (2001) : 12 IMAGES POUR PIANO . Evadons nous sur l’une d’elle …

Bonne écoute et à dimanche prochain !

VALERIE et YVES www.folk57.com