885 ème avec un ptit coucou du coté du QUEBEC.....

Notre guest-star de cette 885 ème de F.D.F et pour quelques dimanches encore : LE BAGAD DE LORIENT et son album : MESKAJ (mélange). " A presque 40 ans, le BAGAD SONERIEN AN ORIANT s'efforce de porter les couleurs du terroir vannetais au meilleur niveau des bagadoù. Dans un style moderne, il reste fidèle aux principes de la musique traditionnelle de couple. Convaincu que la vivacité d'une culture, fût-elle traditionnelle, se mesure à sa capacité à se régénérer par le mélange et l'échange avec d'autres formes d'expressions, le bagad mène depuis quelques années un travail de métissage et d'ouverture vers d'autres expressions artistiques et scéniques ... " (BERTRAND LE CAM, président SAO ... à suivre dimanche prochain) . Ecoutons nos amis maintenant avec TON BALE NYC, morceau joué lors de la célèbre parade de la ST PATRICK dans les rues de MANHATTAN en 2017 à NEW-YORK et ROND DE LOUDEAC

Restons dans l'coin avec un autre ami : ARNAUD ROYER, guitare acoustique et son premier album MELEN (2007) : " Je compose mes morceaux en m'inspirant d'airs joués par des sonneurs, sur des rythmes funk, swing ou rock.La construction de mes suites instrumentales est "bretonne" avec souvent une mélodie introductive qui évolue avec quelque chose de plus rythmé, plus dansant ; cet album est conçu sur ce model, avec des compos arrangées pour des danses bretonnes." ( ARNAUD) MELEN avait remporté le prix JEUNE ARTISTE 2007 PRODUIT EN BRETAGNE . Alors dansons avec CARPPE DIEM (scottish) : " en souvenir d'une belle semaine de vacances à Arradon " avec en invité: ERWAN VOLANT, basse et HOEL ROUVILLOIS, tuba,trombone.

Continuons à danser avec le groupe SPONTUS : INDECIS'8 : " A vu le jour dans le camion jaune et sert à danser le cercle circassien."

Retrouvons toujours le groupe MANIGALE et son album LES VACHES avec ce morceau : LES CHOUX :" Chanson "de table" ou "à boire" dont le féminisme latent nous a littéralement émerveillé. Apprise sur le beau CD de LA LOURE consacré au mariage en Normandie : En revenant de noces ..."

Nos joyeux lurons de SONERIEN DU nous emmènent DANS MON JARDIN pour cueillir des fleurs .... Ecoutez (paroles de JEAN-PIERRE LE CAM) et dansez sur cet An-Dro Retourné(musique CLAUDE ZIEGLER) . Issu de l'album FRANKIZ !!! (LIBERTE)

Retour au plancher avec le groupe KENDIRVI :" c'est du jet-lag en potée, du goulash dans le kig-ha-farz, du lambig servi en piña-colada, c'est le droit de gavotte des étrangers ; Les musiciens de KENDIRVI ont les pieds dans le bocage et la tête accroché à tous les antipodes. " Ce sont 7 musiciens qui nous embarquent avec leurs invités pour un Ton Diwezhañ, issu d'une Dãnz-Plin AR BEG MELEN .3 ème album PIED A TERRE (2016)

Restons dans la ronde avec le groupe MARIALLA et son album RONDEMENT MENE (2001) : mettez vous par deux pour une belle valse : VALSALENO

Direction notre pays avec l'album 10 DE LORRAINE, compilation folk de groupes du coin (1998) . Retrouvons nous pour une polka avec le groupe FREE FOLK QUARTET : BENANOUNE HAMID : mandoline/banjo, GILBERT GARREC : guitare, DIDIER JEANDEL : mandoline, JEAN-BERNARD LABONNE : violon, JEAN-LOUIS MENETERY : batterie

Changement de décors : LE CHANT DES SARDINIERES , album de MARIE-ALINE LAGADIC ET KLERVI RIVIERE : chants traditionnels 1860-1960 des ouvrières sardinières en Basse-Bretagne . Ecoutons, chanté par LISETTE FLOC'H, PENMARC'H : AR PLAC'H IFERNIET (La fille en enfer) : " Ce chant très ancien rappelle le mythe d'Orphée . M PIERRE BOENNEC, ancien directeur d'usine à ST GUENOLE, m'a indiqué qu'une seule femme choisie parmi les meilleures chanteuses de l'usine, interprétait ce chant . Les femmes ne sachant pas le francais, ont composé dans les années trente, un air à la mode pour accompagner ce texte parmi les plus anciens du répertoire . "

Nous retrouverons au cours de notre émission notre ami JUSTIN LAPIERRE, en direct du QUEBEC, qui nous présentera des artistes, groupes de son pays .... Ce soir, découvrons LA BOUGRAISSE du groupe BAQQHUS et L