890 + 10 = 900...et oui, bientôt la 900 ème ! Sur RCF JERICO MOSELLE...

YOUENN GWERNIG (1925/2006), ébéniste et sculpteur, musicien et chanteur, participe par le chant et l'écriture aux luttes sociales et culturelles; son oeuvre (breton, francais, anglais) et son existence, pétries de valeurs humanistes et universelles, illustrent bien cette identitée bretonne ouverte au monde . Découvrons la vie de ce personnage tout au long de ce nouvel album qui sort le 5 mars 2021 : WAR HENT YOUENN GWERNIG, (sur la route de YOUENN GWERNIG),SONEREZH DIWAR PEZH-C'HOARI STROLLAD AR VRO BAGAN (Musique de la pièce de théâtre d'AR VRO BAGAN) : chansons de YOUENN, interprétées par les musiciens de la troupe AR VRO BAGAN, qui accompagnent la pièce de théâtre écrite par GOULC'HAN KERVELLA . Découvrons E-KREIZ AN NOZ : " Au milieu de la nuit, j'entends le vent meugler sur le haut de la maison .... apporte-nous ton chant de liberté ."

Bienvenue dans cette 890 ème de F.D.F !

Restons en Bretagne avec le BAGAD DE LORIENT et son opus MESKAJ : ils nous sonnent leur suite de concours de 2017 : WAR HENT AR C'HORNÔG (Sur la route de l'Ouest) : suite de gavottes des montagnes . Avec cette suite qui a raisonné au stade de foot du MOUSTOIR lors de ce festival INTERCELTIQUE de 2017, le bagad fait un parallèle entre son expérience lors d'un séjour à NEW YORK où il participe à la célèbre parade de la St PATRICK dans les rues de MANHATTAN et le départ de nombreux habitants du Centre-Bretagne, aux Etats-Unis, au XIXe siècle .

Le groupe MANIGALE et son album LES VACHES : écoutons notre trio normand, contrebasse, guitare, accordéon, qui nous fait danser, si vous le voulez bien, sur 2 bourrées 2 temps : RUE BANCAL/YOUHOU

Les copains de SONERIEN DU avec leur joie et leur bonne humeur : album PUZZLE 2 (2004), préparez vous pour un andro retourné : TOURNERONS (paroles et musique JEAN-PIERRE LE CAM ) ...Tournerons les aiguilles du temps qui file, Tournerons les horloges du temps présent

On embarque pour l'Irlande rencontrer le groupe CLANN MHIC RUAIRI et son album SUILE (2015) . Ils nous interprètent ici AMHRAN A' GHEARRAIN

FRED MIOSSEC (clarinette) et JEAN-SEBASTIEN HELLARD (accordéon) : Duo très sympa avec leur album CATS AND DOGS (2015) : " Périple musical à travers les musiques traditionnelles. Où l'on s'aperçoit que peu importe le pays ou la culture, tout le monde danse !!! " Ecoutons : GAVOTTE BLUES, la danse reine en Bretagne .

Le voyage continue pour le Pays de Galles avec le groupe JAMIE SMITH'S MABON et son album THE SPACE BETWEEN : ils nous jouent CROESO IOAN

VIVE LA LIBERTE : album de Kan ha diskan ( chants à danser, mélodies et marches du Centre Bretagne ) interprété par notre ami le regretté YANN-FAÑCH KEMENER et ERIC MENNETEAU (2011) . Extrait d'une suite à danser Fisel AR BAL / I TONT D'AR GÊR DEUS AN ARME (en rentrant de l'armée) " Sur l'air du frère de JEAN PODER, un texte qui me fut appris par mon grand oncle MARCEL JOUAN de Ste TREPHINE ." YANN-FAÑCH

Et pour finir, on vous donne "d' la pèche" pour la semaine à venir avec le groupe TRIBAL JÂZE et son album BESTIAL : ils nous entrainent dans leur délire avec : 13 A LA DOUZAINE , avec MAX BUVRY, sax baryton/FLAVIEN DI-CENTIO, accordéon et CEDRIC HERGAULT tambour

En milieu d'émission, rendez-vous à ne pas louper en direct du Québec avec notre chroniqueur JUSTIN LAPIERRE qui nous fera découvrir ......

Bonne écoute et bonne semaine ! VALERIE et YVES www.folk57.com