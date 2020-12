9 e Saison musique ancienne à Arcade Institute à TOURS

Concerts du dimanche à 18h :

6 décembre Consort Dowland and co ; 10 janvier Des Echii libre ; 17 janvier Ens. Clément

Janequin ; 14 février récital clavier Sébastien Wonner ; 28 mars Solo luth Pierre-Baptiste Brioude

Les OFF : 18 avril récital de violon Anne-Sophie Brioude ; 2 mai récital de Violon de Yuki Koike

Cette nouvelle saison sera placée sous le signe du récital, avec deux magnifiques récitals de violon solo,

l’un mettra en parallèle le XXème siècle et la musique ancienne dans un OFF, l’autre clôturera cette

saison avec tout l’éclat du XVIIIème siècle.

Un solo de clavier mené d’une main de maître par Sébastien Wonner.

Nous aurons aussi le très grand plaisir de recevoir Dominique Visse par deux fois : une fois en duo avec

Betsabée Haas accompagné par un consort de viole, et une seconde fois avec l’ensemble «Clément

Janequin» dans sa version historique accompagné par le luth.

+ un jeune duo de luth, et un récital de luth du tout jeune Pierre-Baptiste Brioude-Dhénain, et un concert

de sortie de CD du duo de violes Rose and Lys d'Olivier Gladhofer et Eleanor Lewis-Cloué .