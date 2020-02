900 secondes | Les musiciens du collège Ferdinand Clovis Pin

Après une semaine passée dans le monde fou fou fou de Kumisolo, les musiciens du collège Ferdinand Clovis Pin ne seront plus tout à fait les mêmes. Sous prétexte de composer leur propre représentation de la musique japonaise, ils auront surtout appris à jouer avec les codes et les cultures, affirmer leur singularité, monter sur scène, chanter la vie quotidienne comme dans une comédie musicale et crier haut et fort leur propre représentation du monde. A partager sans modération entre petits et grands.