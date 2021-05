Abid Bahri a développé un style très personnel au gré de ses différentes rencontres et projets musicaux (Ahl Hijra, Weshm, Soufi Stations, Qayna & Luthomania). Il alterne les sonorités du Oud, les mêlant à l’esthétique du violon et du violoncelle. Des sonorités plurielles où les cordes frottées étreignent les cordes pincées et percussions.