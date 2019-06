Up Above My Head "Cérémonie d'ouverture" de Jazz à Vienne

© Benjamin Flao - Visuel du spectacle Up Above My Head

Cette semaine, En Mode Avion, vous fait découvrir les coulisses du spectacle d’ouverture de Jazz à Vienne. Up Above my Head. L'équipe de cette création originale nous a ouvert les portes d'une des répétitions à Paris et nous en dévoile quelques secrets de fabrication. Dans ce premier épisode, le pianiste de jazz, Raphaël Lemonnier nous raconte comment ce vieux rêve est devenu réalité sous l'impulsion de Benjamin Tanguy, directeur artistique de Jazz à Vienne.

Un casting rêvé

Tout commence par un cadeau que Raphaël Lemonnier a reçu à 11 ans : un coffret de vinyls regroupant des chants afro-américains : gospels, négro spirituals et work songs .

Des années plus tard, il réunit autour de lui les chanteuses Camille et Sandra Nkaké

Avec une équipe d’instrumentistes inspirés ils nous font partager un répertoire qui a traversé les siècles notamment grâce au travail de collectage d’Alan Lomax.

Christophe Mink, qui joue de la harpe, du n’goni et de la contrebasse dans Up Above My Head nous explique le travail de l'ethnomusicologue américain. La chanteuse Sandra Nkaké raconte comment ces chants ont traversé les années et comment certains se sont transformés au fil des temps.

L'arrangeur Clément Ducol porte un regard extérieur sur le travail des musiciens et souflle quelques idées pour renouveler le répertoire. Lui et la chanteuse Camille témoignent des raisons qui font que ces chants, expressions des souffrances des esclaves et des prisonniers nous touchent encore aujourd'hui

Un répertoire sensible et vivant

Malgré la portée politique de ces chants, témoins de siècles de souffrances et de luttes sociales et politiques, il ne fallait pas que les choix artistiques soient uniquement guidés par l'intellect. Sandra Nkaké raconte comment ce spectacle naît de l'union des sensibilités de chacun.

Des sensibilités aussi diverses que les instuments utilisés : voix et corps des chanteuses, saxophone, clarinette, n'goni, harpe, contrebasse, violencelle ou cruche. Le musicien Pierre-François Dufour nous présent ce dernier instrument..

Rituel, cérémonie et comMunion

Le saxophoniste Raphaël Imbert et la chanteuse Sandra Nkaké nous rappellent en quoi le répertoire qu'ils interprètent est chargé de sens mais aussi d'émotions que les corps des artistes transmettent dans ce qui n'est pas qu'un concert. Clément Ducol tient à ce que la musique se fasse spectacle.

Plus qu'un spectacle, une véritable cérémonie, comme un rituel pour Camille. Et où parfois les voix singulières de tous les musiciens s'unissent dans un même chant, comme dans une prière guidée par Sandra Nkaké.

Up Above my head (Concert d'ouverture de Jazz à Vienne)

vendredi 28 juin, Théâtre Antique de Vienne

Réservez vos places sur le site de Jazz à Vienne

ou par téléphone au 04 74 78 87 87



