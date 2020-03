Accords Musiques Actuelles - Spécial Confinement avec le RIM

Notre invitée, Léa Gilbert est chargée de communication du RIM, le reseau des indépendants de la musique de Nouvelle-Aquitaine. Elle revient sur la crise qui touche le secteur musicale en raison du confinement.



Musiques:

Lehmanns Brothers - Heaven (Angoulême)

Datcha Mandala - Mojoy (Bordeaux)

Cactus Riders - Book of love (cover) (Poitiers)

Wallanck - All that's ever been (Poitiers)