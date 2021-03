Actualité musicale : Les 7 dernières Paroles du Christ en Croix de Haydn

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. L'actualité musicale est en cohérence avec la semaine Sainte, en présentant les 7 dernières Paroles du Christ en Croix de Haydn, avec le commentaire spirituel du Père Jean-Pierre Nortel, dit par François Castang.