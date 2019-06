Actualités mai 2019

PLAYLIST DE L'EMISSION :

Meg Williams "Shame" de l'album Take me as I am sorti le 19 avril 2019

https://www.megwilliamsmusic.com/

Dawn Tyler Watson & The Ben Racine band "Bad seed" de l'album Mad love sorti le 11 avril 2019

https://www.dawntylerwatson.com/

Vitor Bacalhau "I am leaving" de l'album du même nom sorti le 4 mai 2019

https://vitorbacalhau.bandcamp.com/

Malted Milk "Daddy has a gun" de l'album du même nom sorti le 24 mai 2019

https://www.malted-milk.com/

Mavis Staples "Change" tiré de l'album We get by sorti le 24 mai 2019

https://mavisstaples.com/

Bruce Springsteen "Hello sunshine" tiré de l'album Western stars qui sort le 14 juin 2019

https://brucespringsteen.net/

Black Keys "Eagle bird" tiré de l'album Let's rock qui doit sortir en juin 2019

http://www.theblackkeys.com/

Sheryl Crow, reprise de son titre "Redemption day" en duo posthume avec Johnny Cash, qui figurera sur son prochain et ultime album

https://sherylcrow.com/

Aretha Franklin "Amazing grace"

https://www.arethafranklin.net/