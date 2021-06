ADAM (rediffusion)

[rediffusion ]Hey ! Cette semaine une émission Talents d'ici particulièrement destinée aux adeptes du Rock simple et efficace avec le power trio ADAM, bien déterminé à mettre le feu sur les scènes musicales de la région et au delà ! Jérémy (guitare/chant), Lou (batterie) et Anthony (basse) viennent nous présenter leur premier album et quelques nouveaux titres explosifs à découvrir en live dans cette nouvelle émission Talents d'ici, animé par le non moins explosif David Meynard...



(émission enragistrée en février 2020)