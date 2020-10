Salvatore Adamo est un chanteur et auteur-compositeur belge d'origine italienne (il acquiert la double nationalité italo-belge début 20191,2,3,4) né le 1er novembre 1943 à Comiso (Sicile).

En 1947, son père part travailler en Belgique dans les mines, accompagné de sa famille qui s'installe à Jemappes (Mons). À l'age de 13 ans, le jeune Salvatore est victime d'une méningite qui le contraint à vivre une longue hospitalisation à Louvain. Son père quitte aussitôt son emploi de mineur et la famille s'installe alors à Bruxelles. Dix mois plus tard, enfin guéri, Salvatore reprend sa scolarité, et suit ensuite ses études de mathématiques, avant d'entrer à la faculté afin de devenir journaliste5.