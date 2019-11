Adamo, Arlety,...

Je vous propose une demi-heure rétro-musicale, avec plusieurs succès internationaux enregistrés entre 1939 et 1987, sans oublier Fernand RAYNAUD.

Par ordre d 'apparition sur la platine.....



ADAMO – Vous permettez Monsieur (1964)

ARLETTY – Comme de bien entendu (1939)

Fernand RAYNAUD – Le Caporal Chef de Carrière (1965)

Bob MARLEY – Three little Birds (1977)

C.JERÔME – Les Lilas (1969)

Gilbert ROUSSEL – Que sera sera (1956)

Demis ROUSSOS – Quand je t’aime (1987)

Boris VIAN – Le Déserteur (1956)