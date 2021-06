Adamo, France Gall,..

Programme éclectique…



Par ordre d’apparition sur la platine :



ADAMO – Les Filles du Bord de Mer (1964)

France GALL – Musique (1977)

Nino FERRER – Le Téléfon (1967)

ABBA – I do I do (1975)

Bernard LAVILLIERS – San Salvador (1975)

James LAST – Volgalied de Franz LEHAR (1969)

Charles TRENET – Vous qui passez sans me voir (1937 ?)