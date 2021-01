Adjt François et Cap-Chef Etienne - Fanfare et bagad de la 9eBIMA (R)

L'adjudant François et le caporal-chef Etienne sont les invités de Christian Tillet pour nous parler de la Fanfare et bagad de la 9e brigade d'infanterie de marine.

Cette formation est dirigée depuis août 2019 par l'adjudant François. Elle est composée d'un orchestre d'harmonie, ensemble celtique, bagad et big-band.

(Première diffusion : 17/06/2020)