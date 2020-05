Age d'or du Rock & Roll 2

A l’orée des années 50, le blues a lui aussi bénéficier d’un regain de popularité, phénomène inédit et jusqu’alors insoupçonnable qu’il se découvre une audience blanche. Le propriétaire du studio SUN à MEMPHIS, celui-là même qui découvrira bientôt ELVIS PRESLEY, découvre de nouveaux talents. Les frères CHESS, Léonard et Phil, d’origine polonaise, vont créer à Chicago des studios et une compagnie musicale sous leur propre nom.