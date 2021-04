Cet album est un véritable mélange de chanson et de musique pop à la fois dynamique et sensible, les mélodies s’enchaînent avec entrain dans une complicité totale entre le chanteur et ses musiciens.

Avec son épouse Constanze, il a créé le label Yety Music.

https://yeti-music.com/fr/

www.facebook.com/DominiqueDaumann66