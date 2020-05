ON AIR ! AU GRAND AIR ! Ecoutez et dansez au delà des 100 KM

Le compteur repart : 863 ème ... Et pour ouvrir le bal , des nouveautés : DENEZ PRIGENT , " TEKNOZ PROJECT " , avec un plinn "électrique" et le dernier DAN AR BRAZ , " DAN AR DANS " avec un remix de Cornwall attitude .

Retrouvons JEREMY KERNO ET MARC CCLERIET , " A HAUTE VOIX " pour partir sur leur petit navire . Place ensuite à notre Guitar - Héro breton , JEAN-CHARLES GUICHEN en solo , pour un andro , album live FIL 2019 " BRAZ LIV ".

S'évader maintenant avec cet épisode imaginaire de la vie de la reine Alinéor d'Aquitaine lors de la seconde croisade , conté par TRI YANN , avant de se régaler du son du whistle de notre ami galicien , OSCAR IBANEZ .

RENAN LE BARS GROUP nous fera revenir en bretagne avec une composition : DEWEZHIIOU GOANV , inspirée des jours mornes et tristes de la basse saison , qui sont désignés en breton par les MIZH DU , " mois noirs " . Album : STRINK MOR

Cap sur l'Australie avec les MURPHY'S PIGS : CRAIC ME UP ! : nos amis nous donnent une recette à la sauce irlandaise pour se remonter le moral ... Le voyage continue grâce à THIERRY DECLOUX et cette belle histoire : JE PARS POUR MINDELO .

Retour à la danse , le bal se termine tout doucement avec cette valse du duo BROTTO LOPEZ et une scottish menée par ESQUISSE en live . Pour terminer en beauté : prenons le train de REGIS HUIBANN à GUILVINEC . Album : LE TRAIN BIRINIK .

Fin du voyage .

Bonne écoute :)