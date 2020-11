Airelle Besson, en résidence à l'Arsenal

La trompettiste française Airelle Besson est pour cette saison en résidence à l'Arsenal de Metz, et il était bon de lui consacrer quelques émissions s'appuyant sur une interview réalisée le 17 octobre dans le hall de cette grande salle, aujourd'hui ce sera la première des quatres. Et puis si il n'y avait pas le confinement, on aurait pu voir la nuit du jazz à l'Adagio de Thionville, notamment avec la chanteuse Sarah Lenka , dommage !