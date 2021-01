Airelle Besson à l'Arsenal de Metz, le début d'année

Second volet consacré à Airelle Besson, la trompettiste de jazz actuellement en résidence à l'Arsenal de Metz et qui évoquera ses travaux pour cette expérience messine mais aussi des projets qui semblent lui tenir à coeur. On restera dans la musique de jazz française d'aujourd'hui en soulignant la venue de l'accordéoniste Vincent Peirani à la Philharmonie du Luxembourg le 22 janvier (sous réserve d'une annulation due à la crise sanitaire actuelle).