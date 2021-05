Alagna l'indomptable Premier Volet

Il a la particularité d’avoir toujours chanté en français et en italien qui sont ses deux langues maternelles car il lui est difficile « d’interpréter » le rôle – qui est une donnée essentielle pour lui – à partir d’une diction simplement phonétique. Même si vous découvrirez un air composé par P.I.Tchaïkovski dont le texte a été traduit et chanté en français. Nous suivrons les débuts de la carrière de R. Alagna avec deux rôles emblématiques qui ont lancé sa carrière : Roméo de Roméo et Juliette de C.Gounod et La bohème de G .Pucccini qu’il a chnaté de noimbreuses fois avec sa femme d’alors A.Georghiu.