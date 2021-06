Alagna l'indomptable Troisième Volet

Au moment de cette évocation pour les « grands rôles » c’est-à-dire ceux que tout ténor se doit d’accrocher à son répertoire et ouvre les portes des grandes scènes internationales dont R.Alagna va devenir l’un des piliers : Covent Garden, Berlin, New York pour le Métropolitan Opéra. C’est d’abord Tosca qui donnera lieu, en prise de rôle, à une captation filée sous la direction de B. Jacquot. Puis, il s’imposera dans le rôle de Don José dans la Carmen de G.Bizet qu’il créera au Festival de Péralada…en Espagne. Cette histoire dramatique et cette suite ininterrompue d’airs qui sont, au fil des années, devenus des tubes incontournables et doivent réjouir Bizet qui, tellement affecté par l’échec public de Carmen, décédera quelques semaines après cette tragique première.