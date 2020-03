Né en 1941, Alain Jomy fait partie de ces rares musiciens du cinéma tout autant réalisateurs. Mais c'est surtout avec Claude Miller qu'il écrira réellement de somptueuses partitions pour l'image, à partir de 1976, avec "La meilleure façon de marcher". 21 courts métrages et 22 films longs métrages, plus 12 séries et téléfilms vont se succéder jusqu'en 2009, dans une tonalité musicale classique et très attachante.