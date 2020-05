Alain Souchon, né Alain Kienast, est un auteur-compositeur-interprète et acteur français né le 27 mai 1944 à Casablanca au Maroc. Figure majeure de la chanson française depuis les années 1970, sa carrière est notamment marquée par sa collaboration avec Laurent Voulzy entamée en 1974. Il a vendu plus de 9 millions de disques1.



Alain Souchon est l'un des artistes les plus récompensés aux Victoires de la musique avec 10 trophées gagnés depuis 1986.