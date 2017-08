Albin de la Simone impose son univers intimiste et délicat

D’Alain Souchon à Vanessa Paradis, en passant par Jeanne Cherhal, Miossec ou Matthieu Boogaerts, le chanteur Albin de la Simone a d'abord fait sonner ses claviers et ses arrangements dans le répertoire des autres. Mais depuis qu’il a choisi de défendre ses propres chansons, il a dessiné au fil de cinq albums un univers de plus en plus intimiste. Renaud Volle l'a rencontré lors du festival Paroles et Musiques de Saint-Étienne en juin 2017, à l'occasion de la sortie de son dernier album, "L'un de nous".

Pour notre plus grand plaisir, Albin de la Simone a trouvé sa voix, et sa voie. Auteur d'une œuvre singulière, il ne cesse d'affirmer et d'imposer son style. Un sillon intimiste et délicat où parfois l’étrangeté vient se nicher dans des textes en creux. Une étrangeté qu'il ne souhaite pas trop envahissante pour raconter simplement "les choses de la vie". Il nous parle de la masculinité, du couple, de la paternité...



Pour mettre en lumière ses chansons en demi-teintes et sa voix légèrement voilée, Albin de la Simone a délaisssé dans son dernier disque, synthétiseurs sautillants et rythmiques drôlatiques pour modeler un écrin de velours où un piano ouaté occupe la première place.