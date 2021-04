Alexandre Collard est corniste, cor solo à l'Orchestre National de Lille depuis 2011. Après avoir remporté le premier prix au concours de Prague en 2018, il décide de faire cet album avec le pianiste Nicolas Royez, qu'il a rencontré auparavant, lors du festival "Musique au bois", et avec qui il a travaillé le programme du concours.

Une belle entente musicale est née, qui se dévoile dans le CD "Aquarelles", paru chez Paraty au début de l'année 2021.

Le répertoire est celui de la Musique française du XXème siècle qui "resplendit de couleurs" .

Nos deux musiciens veulent mettre en valeur ce répertoire, mais aussi l'enrichir, en transcrivant les Ariettes oubliées de Debussy, initialement composées pour voix et piano, pour le cor et piano : "Nous avons confié les vers de Paul Verlaine au son chanté et poétique du cor". Le poète offre d'ailleurs à ce disque son titre évocateur "Aquarelles".

Les oeuvres de Jean Françaix, particulièrement affectionnées chez les instruments à vent, "pétillent d'une élégante bonhomie et d'un humour raffiné".

Le compositeur Eugène Bozza, très prolifique notamment pour le cor, profite du caractère pastoral de l'instrument pour peindre des paysages bucoliques et impétueux.

Les deux musiciens, Alexandre Collard et Nicolas Royez, concluent la notice en évoquant la compositrice belge Jane (Jeanne) Vignery d'influence impressionniste ainsi :

" Elle nous livre une sonate héroïque, ludique, romanesque, un chef-d'oeuvre !"

Alors, belle découverte à tous ceux qui vont écouter cette émission !

