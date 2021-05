Aline Dumont, musicienne, chanteuse, enseigne le violon en écoles de musique et associations en Morvan et alentour, anime des ateliers, stages, bals, participe à de nombreux festivals en tant que bénévole et aussi artiste :le Printemps de l’Auxois ,la fête du violon ,de l’accordéon ,fête de la vielle ,journées Millien, dans la région et en Europe…. Virtuose, douée d’une belle énergie, militante, solidaire et passionnée, elle puise dans les répertoires, les accommode, compose, fait preuve d’un humour décapant, et en extirpe des textes enfouis ,moins connus, moments savoureux brocardant les conditions faites aux femmes au fil des temps, montrant que celles- ci ne se sont pas toujours laissées faire et que les machos n’ont pas toujours été les plus forts ….Elle s’associe à de nombreuses formations ,on l’a vue dans le duo Dumont -Hervé à la Grosse veillée2 ,dans les rues de Varzy pour le Mai en 2019 avec sa complice des Deuzaline : Aline pilon ,et forme avec Claudine Perreau un duo extensible à 3 ,les Pimprenelles Sisters. Elle présente la grosse veillée 3 des 14 et 15 mai et ses projets…. etc….