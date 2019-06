Un programme, cette semaine, de variété et de musique classique.

Hommage à l’un des auteurs de chansons les plus grands, les plus prolifiques…et les plus méconnus du grand public !! C’est Allain Leprest.

Ensuite, le Printemps des Orgues vous propose un concert avec la chef Françoise Lasserre qui dirigera, dans Vivaldi et Mozart , l’Ecole de Musique de l’Anjou Bleu, le Chœur May Chantant et le chœur E Voce , avec Vincent Grappy à l’Orgue.