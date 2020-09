Egbert Nathaniel Dawkins, 3ème du nom. Plus sobrement à la scène, Aloe Blacc (avec deux « C »). Voilà l’une des voix soul des années 2010 que vous ne pouviez manquer. Car si sa carrière musicale a démarré en Californie, en 1995 dans le rap, c’est bien dans la soul music qu’il vogue de succès en succès depuis 2010.



Le single suivant, que vous connaissez probablement (extrait), lui a ouvert les portes de la célébrité, tournées mondiales et autres reconnaissances de ses paires. Côté albums, 3 sorties de 2006 à 2013. Depuis, va de projet en collaboration et c’est donc l’année 2020 qui voit le retour du chanteur en solo pour un album intitulé « All Love Everything ».



La magie de l’industrie musicale à l’heure du numérique, c’est qu’avant que l’album soit sortie, vous avez déjà pu en écouter la moitié, que ce soit à la radio ou sur différentes plateformes d’écoute sur Internet. Tous les titres deviennent des singles.



« All Love Everything » est disponible cette semaine, mais, sur RCF entre autre, ce sont déjà deux ou trois titres que vous avez découvert : My way, qui n’a rien à voir avec Franck Sinatra, et I Do. C’est une sortie attendue, tant Aloe Blacc est de ces artistes « bankable » comme disent les américains, capable de toucher un large public et de faire l’unanimité où ils passent.



Avec la COVID-19, peu ou pas de tournée prévue, il faut donc rentabiliser les albums par tous les moyens. Une pratique de plus en plus courante est d’enregistrer un ou plusieurs titres dans d’autres langues. Ici Aloe Blacc choisira l’espagnol. Une capacité à toucher un plus large public, mais qui ne date pas d’hier. Trust, l’un de nos étendards du rock hexagonal, l’avait déjà fait dans les années 80, traduisant l’intégralité de l’album « Repression » et son fameux Antisocial, bref… je m’égare. Point de décibels avec l’album de la semaine, signé Aloe Blacc : « All Love Everything », dont voici un troisième extrait, Hold on Tight.



.



Titre – Hold on Tight

Aloe Blacc