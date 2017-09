Alsace | Festival Voix étouffées

Le Forum Voix étouffées fondé en 2003 par le musicien et chef d’orchestre Amaury de Closel, recherche avec obstination les compositions des musiciens dont les œuvres ont été interdites par les régimes totalitaires, en particulier le nazisme. Ce travail colossal a permis de faire jouer dans les plus grands orchestres de superbes partitions oubliées.

Pour valoriser ce travail de mémoire musicale fut le Festival Voix étouffées qui propose plusieurs concerts en Alsace et en particulier dans les lieux de mémoire que sont le mémorial de Schirmeck et le Struthof, mais aussi pour cette 8è édition, et c’est une première dans huit villes européennes (Vienne, Budapest, Vilnius, Bayreuth, Auschwitz et Lisbonne).

Autre première pour ce festival 2017 une soirée introduite par un débat en partenariat avec la LICRA, sur le thème « Musique et persécutions », le samedi 14 octobre à 18h en l’Eglise Saint6thomas à Strasbourg, suivi d’un concert à 20h.

Amaury de Closel répond aux questions de Marc Larchet

Tout le programme du Festival Voix étouffées sur le site www.voixetouffees.org