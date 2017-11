Alsace | Protestants en fête, festival heaven’s door

Marc Larchet a rencontré Matt Marvanne, Sébastien lieder de l’ensemble canadien Impact ainsi que Thomas et Benjamin du groupe Glorious.

Cette soirée de louange était une belle façon de louer Dieu ensemble et d’exprimer la foi entre les différentes confessions chrétiennes.

Depuis son plus jeune âge, Matt Marvane est plongé au cœur de deux cultures qui, ensemble, vont rythmer ses ambitions. D’un côté : la religion. Lui-même est fils de pasteur. De l’autre : la musique. A 6 ans, il joue déjà du piano. Ses textes évoquant l’unité, l’espérance, le courage et les plaisirs simples de la vie font de cette œuvre une réussite avec plus de 130 concerts en France.

Emmené par Sébastien Corn, Ben Luiten et Sandra Kouame, Impact est un groupe basé à Montréal au Canada. Que ce soit en studio ou en live, Impact est engagé depuis de nombreuses années dans la création et la diffusion d’un répertoire de chants à destination des Eglises et du grand public. Avec des paroles inspirées et une production musicale innovante et de qualité, Impact invite chacun à être connecté à Jésus-Christ.

Glorious, groupe de rock chrétien catholique français a été fondé en 2000 à Lyon, à la suite des Journées mondiales de la jeunesse, par trois frères originaires de Valence : Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin. Leur credo : « Lorsque nous écrivons une chanson, lorsque nous enregistrons un album, nous ne poursuivons qu'un seul objectif : faire prier le monde ! Nous croyons que cette musique est bien plus que de la "musique", que ces textes sont bien plus que des "textes" car ils sont l'expression de notre coeur tourné vers Dieu : notre adoration. Nous sommes juste des gens ordinaires qui avons rencontrés un Dieu extra-ordinaire ! »