â€‹Alsace | Strasbourg, capitale de lâ€™orgue

Damien Simon, organiste titulaire de la Cathédrale et de l’église protestante Saint-Paul, est l’initiateur de ce rendez-vous qui réunira du 22 au 27 août 2017 des organistes prestigieux.

Pour valoriser les instruments et faire connaître le répertoire, des propositions originales sont faites associant la gastronomie et le sport : réveil des orgues, petit-déjeuner aux sons de l’orgue, concert apéritif, diner concert, déambulation à roller et à vélo dans la ville, en nocturne à la rencontre des instruments…

La ville abrite, traversant l’histoire du XIVè siècle à nos jours. Sur les 300 facteurs d’orgues français, 100 travaillent en Alsace, l’école d’apprentissage des facteurs d’orgues est à Eschau, dans l’Eurométropole strasbourgeoise, et, fait unique en France, le Conservatoire de musique a trois classes d’organistes, sans compter l’école catholique et l’école protestante d’orgues.

Enfin, en 2020, la capitale européenne accueillera le congrès européen des facteurs d’orgues.

Pour plus de renseignements : www.strasorgues.fr