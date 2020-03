AMA, les musiciens amateurs de Maine et loire

Ils égrènent les musiques sur des guitares ou des harpes, ils pianotent ou vibrent au son des flûtes et des clarinettes, ils sont amateurs, le revendiquent et parlent de leur association où ils partagent leur passion: les musiciens amateurs de Maine et loire. Invités: Nathalie Noullet, présidente, Anne-Cécile Makosso, vice présidente et écrivaine, et Emmanul Roy, étudiant et flûtiste.