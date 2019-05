Amarillis : Tafelmusik / ANO : Entre Femmes / Printemps des Orgues

« Et si on allait au concert », vous convie , cette semaine, au spectacle très réussi de l’Ensemble Amarillis : « Tafelmusik » / et au concert intitulé : « Entre Femmes » avec les artistes féminines des chœurs d’Angers-Nantes-Opéra et de Rennes !!! Puis Le Printemps des Orgues vous invitera à Cholet , où Nicole Corti, chef du Chœur Britten de Lyon , dirigera l’Orchestre du Conservatoire du Choletais avec le Chœur des Mauges, et Gilles Villari à l’orgue !!