Ambiance festivals de l'été

Pendant la trêve estivale, on peut se la couler douce au bord de la mer, on peut randonner en montagne ou faire du vélo à la campagne. On peut également visiter un pays étranger ou bien retaper sa maison. On peut aussi visiter des monuments ou bien tout simplement rester chez soi. Si vous n'avez pas d'idées pour cet été, peut-être qu'un festival Folk de danses traditionnelles où vos pieds vont danser tout seuls est la plus belle façon de découvrir d'autres paysages et profiter autrement de ses vacances.