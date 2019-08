Il y a 4 ans, l’aventure Amplifive naissait de la rencontre d'une chanteuse de gospel urbain et d’une bande de cousins passionnés de jazz... "New Day" est leur premier album composé de créations originales.

Enregistré entre Lausanne, Paris et Mulhouse, cet opus sonne comme un nouveau départ ! Plus riches de leurs rencontres humaines et artistiques, ils explorent de nouveaux horizons plus pop, sans pour autant délaisser la profondeur du chant soul et les rythmes funky qui font vibrer. "New Day" est une invitation à suspendre le temps, à prendre de la hauteur pour pouvoir mieux rencontrer l'autre et se rencontrer soi-même.

www.topchretien.com/auteurs/amplifive/